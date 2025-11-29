Інтерфакс-Україна
Події
18:59 29.11.2025

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

1 хв читати

НЕК "Укренерго" у неділю, 30 листопада обмежуватиме споживання у всіх регіонах протягом доби обсягом від 0.5 до 3 черг.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в повідомленні "Укренерго" в телеграм-каналі у суботу.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

