Інтерфакс-Україна
Економіка
19:07 14.02.2025

Енергоспоживання населення наразі не обмежується завдяки імпорту е/е промисловістю – ексміністерка енергетики

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Енергоспоживання населення наразі не обмежується завдяки імпорту е/е промисловістю – ексміністерка енергетики

Наявний протягом лютого дефіцит електроенергії наразі не призвів до введення обмежень споживання населення, оскільки покривається за рахунок імпорту електроенергії з країн ЄС промисловими підприємствами.

"Це дозволяє їм (промспоживачам - ІФ-У) працювати без обмежень споживання, але коштує це дорожче, ніж купувати українську електроенергію", – написала ексміністерка енергетики Ольга Буславець в Facebook у п'ятницю.

За її словами, ціни на ринку електроенергії Європи разом зі збільшенням споживання з початку лютого значно зросли і вже вищі за ціни українського оптового ринку на понад 16%.

"Наступного тижня холодна погода не закінчиться, а температура повітря в Україні опуститься до ще нижчих показників на кілька днів. Це призведе до подальшого зростання споживання електроенергії", - зазначила Буславець.

Вона доповнила, що оскільки енергетика наразі працює на межі можливого і енергосистема проходить складні випробування, ситуація залишатиметься складною і наступного тижня. Паралельно не припиняються ремонти на пошкоджених об’єктах .

Наразі усі 9 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Виробництво електроенергії ГЕС збільшилось після зростання споживання, але воно обмежене наявним водним ресурсом. Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ знаходиться на максимально можливому рівні у поточній ситуації. Запаси вугілля на складах знаходяться у максимальних обсягах, але деякі ТЕС використовують природний газ.

Також останніми днями зросло виробництво електроенергії ВДЕ внаслідок ясної погоди.

За інформацією ексміністерки, ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень зросли на 3% в робочі дні. Індекс базового навантаження цього робочого тижня склав в середньому 5 929 грн/МВт*год.

Водночас ціни на електроенергію на західному кордоні України на цьому тижні зросли в Угорщині, Словаччині, Румунії в середньому на 20%, у Польщі – на 2%. Ціна базового навантаження в робочі дні в сусідніх європейських країнах у середньому становила від EUR148/МВт*год у Польщі до EUR 178/МВт*год у Словаччині.

Внаслідок холодної погоди в Європі у лютому значно збільшився попит на електроенергію. Також на ріст цін вплинув низький рівень виробництва ВДЕ. Форвардна ціна на березень базового навантаження в Угорщині становить EUR118/МВт*год.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 10-12 лютого застосовувало обмеження потужності промисловості та бізнесу внаслідок пошкодження енергооб’єктів в результаті російських ракетно-дронових атак.

 

Теги: #енергоспоживання #населення

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