Інтерфакс-Україна
Економіка
15:26 25.07.2025

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

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Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП
Фото: Pixabay

Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням граничних цін на ринку електроенергії залишаються незмінними, повідомив голова Національного енергорегулятора НКРЕКП Юрій Власенко.

"Тарифи для населення при зміні прайс-кепів на ринку електроенергії залишаються незмінними. Хочу на цьому наголосити", – сказав Власенко під час засідання НКРЕКП у п’ятницю, яке транслювалося онлайн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року. Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год", "нічний тариф" 2,16 грн за кВт*год для споживачів зі встановленим двозонним лічильником також залишається чинним.

НКРЕКП 25 липня підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00: з 9 тис. грн/МВТ*год до 15 тис. грн/МВт*год на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), та з 10 тис. грн/МВт*год до 16 тис. грн/МВт*год на балансуючому ринку (БР).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні.

В обґрунтуванні постанови метою її прийняття вказується, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Згідно з постановою від 27 травня 2025 року №796, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на РДН і ВДР становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Теги: #населення #електроенергія #тарифи

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