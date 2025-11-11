Інтерфакс-Україна
Економіка
07:30 11.11.2025

Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд

2 хв читати
Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд
Фото: НБУ

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у жовтні-2025 перевищили її продаж на $0,75 млрд у доларовому еквіваленті, це майже вдвічі більше показника вересня цього року – $0,38 млрд, однак значно менше, ніж $1,28 млрд у жовтні минулого року.

Згідно із даними регулятора, порівняно із вереснем купівля готівкової валюти збільшилася на $361,9 млн – до $2 млрд 248,2 млн, тоді як продаж скоротився на $2,2 млн – до $1 млрд 501,4 млн.

Нацбанк уточнив, що безпосередньо готівкових доларів населення купило у жовтні на $162 млн більше, аніж у вересні – $1 млрд 458,8 млн, а продало на $8,3 млн більше – $1 млрд 126 млн.

При цьому купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті у жовтні на $202,9 млн – до $724,6 млн, тоді як продаж зменшився на $6,1 млн – до $314,1 млн.

Щодо операцій клієнтів банків з безготівковою валютою, то у жовтні порівняно із вереснем спостерігалося збільшення як купівлі, так і продажу: купівля зросла на $530,2 млн – до $9 млрд 451,5 млн, тоді як продаж – на $337,2 млн, до $7 млрд 997 млн.

Операції між банками, порівняно із вереснем, у жовтні зросли на $257 млн – до $6 млрд 904 млн.

Порівняно з жовтнем 2024 року, купівля безготівкової валюти клієнтами банків зменшилась на $402,1 млн, тоді як продаж скоротився на $445,9 млн. Разом з тим операції між банками зросли на $694 млн.

Офіційний курс гривні до долара у жовтні відчутно зріс порівняно з вереснем – на 65 коп., до 41,97 грн/$1, що відбулося на тлі глобального зміцнення долара та сезонних чинників.

Водночас на фоні зростання курсу долара євро в жовтні в Україні суттєво не подорожчав: за офіційним курсом він подорожчав лише на 7 коп – до 48,51 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у жовтні збільшилися на $625 млн порівняно із вереснем – до $2,915 млрд. Водночас це менше, ніж у жовтні 2024 року, коли вони становили $3,428 млрд.

 

Теги: #валюта #населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 10.11.2025
Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

16:05 04.11.2025
Валютні інтервенції НБУ в жовтні зросли на 27,3%, долар подорожчав на 1,8%

Валютні інтервенції НБУ в жовтні зросли на 27,3%, долар подорожчав на 1,8%

15:35 30.10.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

13:54 21.10.2025
НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

15:28 16.10.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

20:41 08.10.2025
Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

12:08 01.10.2025
Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

17:53 27.08.2025
Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

15:26 25.07.2025
Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

06:26 13.06.2025
РФ обмежує можливість українцям покинути тимчасово окуповані території через російський кордон - ISW

РФ обмежує можливість українцям покинути тимчасово окуповані території через російський кордон - ISW

ВАЖЛИВЕ

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

ОСТАННЄ

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА