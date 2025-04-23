Інтерфакс-Україна
Економіка
09:56 23.04.2025

"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

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"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є частиною групи "Нафтогаз", продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Як повідомила група у середу, таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", — заявив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни прийнято з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас "Нафтогаз" закликав споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

"Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру", – наголосив Чумак.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

Теги: #тариф #населення #газ #нафтогаз

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