РФ обмежує можливість українцям покинути тимчасово окуповані території через російський кордон - ISW

Росія посилює процеси фільтрації проти українців, значно обмежуючи їхню свободу пересування та можливість виїзду з окупованої території України, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) у звіті за четвер, 12 червня.

"Російське державне новинне агентство "РИА Новости" 8 червня повідомило про розгляд десятка російських судових документів, у яких зазначено, що ознаки видалення інформації з мобільних телефонів можуть вважатися поважною підставою для відмови в'їзду громадянам України до Росії. "РИА Новости" стверджує, що були випадки, коли громадяни України, які прибували на прикордонні контрольно-пропускні пункти, явно видалили інформацію з чатів, фотогалерей та контактів. Російським правоохоронцям тепер дозволено вважати відсутність доказів фактичним доказом для затримання та переслідування громадян України", - йдеться у звіті ISW.

Експерти зазначають, що ці нові заходи вплинуть на українців, які подорожують з контрольованих Україною територій до Росії з різних причин, але найбільш негативно вплинуть на жителів окупованої України.

"Єдиний спосіб для жителів окупованої України виїхати з окупованих територій – це через Росію, що вимагає проходження через російські прикордонні контрольно-пропускні пункти та проходження заходів фільтрації. Російські процеси фільтрації включають перевірку особистих пристроїв на наявність будь-яких ознак проукраїнських настроїв, за що передбачено арешт та утримання під вартою за різними звинуваченнями у "тероризмі", - пишуть аналітики ISW.

Таким чином нові правила пошуку видаленого контенту зроблять ще небезпечнішими для українців спроби покинути окупацію через Росію. Російські чиновники також фізично вимагають від українських жителів приїжджати до Росії для проходження різноманітних бюрократичних процедур, і ці нові правила видалення контенту зроблять це для них ще небезпечнішим.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-occupation-update-june-12-2025