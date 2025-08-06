Енергоспоживання продовжує зростати з початку тижня через спеку

Фото: https://renewables.dtek.com/

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і станом на 9:30 6 серпня воно було на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня.

"Причина – утримання спекотної погоди на всій території України", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Добовий максимум споживання, зафіксований увечері вівторка, 5 серпня, був на 3,2% вищим, ніж максимум понеділка, 4 серпня, а той у свою чергу – на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 1 серпня.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00", - звернувся системний оператор до споживачів.

Водночас, як повідомило Міністерство енергетики у середу, станом на 6 серпня енергосистема працює збалансовано, планових обмежень для споживачів не передбачено. Триває активна підготовка енергетичного обладнання до опалювального сезону та забезпечення надійної роботи в умовах літніх навантажень.