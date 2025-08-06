Інтерфакс-Україна
Події
11:19 06.08.2025

Енергоспоживання продовжує зростати з початку тижня через спеку

1 хв читати
Енергоспоживання продовжує зростати з початку тижня через спеку
Фото: https://renewables.dtek.com/

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і станом на 9:30 6 серпня воно було на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня.

"Причина – утримання спекотної погоди на всій території України", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Добовий максимум споживання, зафіксований увечері вівторка, 5 серпня, був на 3,2% вищим, ніж максимум понеділка, 4 серпня, а той у свою чергу – на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 1 серпня.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00", - звернувся системний оператор до споживачів.

Водночас, як повідомило Міністерство енергетики у середу, станом на 6 серпня енергосистема працює збалансовано, планових обмежень для споживачів не передбачено. Триває активна підготовка енергетичного обладнання до опалювального сезону та забезпечення надійної роботи в умовах літніх навантажень.

Теги: #укренерго #енергоспоживання #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 05.08.2025
Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

11:03 01.08.2025
Енергоспоживання знижується третій день поспіль через спадання спеки – "Укренерго"

Енергоспоживання знижується третій день поспіль через спадання спеки – "Укренерго"

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

23:41 23.07.2025
Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

18:01 22.07.2025
Наразі основним викликом для енергетики з боку РФ є масоване застосування БпЛА – Міненерго

Наразі основним викликом для енергетики з боку РФ є масоване застосування БпЛА – Міненерго

17:12 22.07.2025
Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

16:24 22.07.2025
МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

13:32 18.07.2025
Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

20:18 17.07.2025
Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

19:03 16.07.2025
"Укренерго" відновило публічні обговорення стратегії компанії на десятирічну перспективу

"Укренерго" відновило публічні обговорення стратегії компанії на десятирічну перспективу

ВАЖЛИВЕ

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

ОСТАННЄ

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА