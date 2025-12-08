"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

НЕК "Укренерго" у вівторок, 9 грудня, застосовуватиме заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 2 до 4 черг, що трохи менше обмежень понеділка в 2,5-4 черги.

Як зазначається в повідомленні компанії в Телеграм-каналі, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначив системний оператор.

Як повідомлялося, у понеділок пообіді в низці регіонів України були застосовані аварійні відключення. Йдеться, зокрема, про Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Сумську області.