В межах операції "Чисте місто" оголошено підозри ексзаступнику голови КМДА і його спільнику - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри в межах операції "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

"Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці з використанням так званої "туалетної схеми"", - повідомляє НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, в 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб "будівель", які нібито побудували ще на початку 90-х.

"Ці "об’єкти" потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування "будівель" та передачі цих ділянок в їхнє користування", - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих "туалетів", виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

"Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво", - наголошують в НАБУ.

При цьому в Бюро зазначають, що співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки.

"Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн", - резюмується у повідомленні.