З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

З Київської міської державної адміністрації будуть звільнені посадовці, причетні до справи про заволодіння столичною землею, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зі своїх посад в КМДА будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, відзначив він, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - додав мер.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради – голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Щодо 7 осіб Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи: 6 особам - тримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн; одній особі, яка пішла на співпрацю зі слідством, - особисте зобов'язання.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.