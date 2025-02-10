Інтерфакс-Україна
Події
11:38 10.02.2025

Один із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві Комарницький намагається втекти з України – НАБУ

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Один із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві Комарницький намагається втекти з України – НАБУ

Один з фігурантів справи земельних махінацій в Києві намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання, повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

"Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Директор НАБУ висловив сподівання, що "правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула територію України".

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: "За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України".

Теги: #чисте_місто #земельні_махінації

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