Юрчишин вважає за доцільне почати діалог про обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших соцмережах

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає за необхідне розпочати в Україні діалог про цифровий вік і технічні обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших платформах.

"Ми забороняємо дітям курити, вживати алкоголь і грати в азартні ігри. Але TikTok – без проблем. Telegram? У вільному доступі. Жодних вікових бар'єрів, жодного контролю. Хоча саме ці платформи стали полем бою – інформаційного, ідеологічного, а часом — і реального. Сьогодні в соцмережах українські діти не просто дивляться відео. Вони — об’єкти обробки, вербування, впливу. І в країні, що воює, і досі немає механізмів, які б захистили неповнолітніх від цифрової загрози. Тим часом розвинені демократії вже переходять від дискусій до дії", - написав Юрчишин в колонці для видання "Українська правда".

Він звернув увагу на те, що у жовтні 2024 року уряд Норвегії заявив про підготовку змін до закону, які обмежать доступ до соцмереж для дітей до 15 років; у листопаді 2024 року Австралія прийняла закон про мінімальний вік для доступу до соцмереж; Європейський Союз також рухається до реформи, зокрема ініціативна група країн-членів ЄС – Франція, Іспанія, Греція – пропонує запровадити "цифровий вік повноліття".

"Тепер – про нас. В Україні немає жодного вікового бар'єру для доступу до соцмереж. Взагалі. У TikTok діти споживають фейки, маніпуляції, мову ненависті. Telegram – взагалі чорна діра", - підкреслив голова комітету.

У зв'язку з цим, на думку Юрчишина, в Україні є сенс розпочати діалог про: цифровий вік; реальну перевірку віку, наприклад, із залученням "Дії"; технічні обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших платформах; відповідальність платформ за порушення.

"Аргументи "це обмеження свободи слова" не витримують критики. Свобода слова – це право дорослого свідомого громадянина на висловлення думки. Але свобода дитини – це передусім захист від зловживань. Від наркотиків. Від вербування. Від насильства", - додав депутат.