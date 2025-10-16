Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

13 жовтня в Кракові на стадіоні «Краковія» на матчі відбору ЧС-2026 Україна — Азербайджан гравців на поле вивели діти військових, які проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.

Завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони, діти вперше потрапили на великий стадіон і здійснили свою мрію наживо побачити матч збірної України.

Серед цих дітлахів були й діти ветеранів, які вперше після реабілітації батьків мали спільну з ними подорож, що стало особливим моментом єднання.

«У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася — навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя», — поділилася враженнями Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка, автора першого гола збірної України у ворота Азербайджану.

«Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали», — розповів Ілля, що виводив на поле Артема Довбика.

«Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую», — наголосив Матвій, який вивів на поле капітана збірної Азербайджану Еміна Махмудова. Батько Матвія вже понад 10 років віддано служить Україні.

Зауважимо, що серед дітей був присутній і Ростислав, син гравця ампфутбольної команди МСК «Дніпро» (Черкаси) Максима Сороки. 2015 року Максим склав присягу, а у вересні 2024-го зазнав важкого поранення від ураження FPV-дроном, внаслідок чого втратив ногу. Під час реабілітації в RECOVERY він уперше вийшов на тренування з ампфутболу. Тепер Максим має дві родини — свою й футбольну, що дає сили рухатися далі.

Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах та палко вболівали за збірну України.

*RECOVERY — національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор і Олена Пінчуки, щоб допомогти Силам безпеки й оборони України. Станом на сьогодні в Україні працюють 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, де вже відновилися понад 34 тис. військових.

*Фундація УАФ — це благодійний фонд, заснований Українською асоціацією футболу, що реалізує соціальні проєкти та фандрейзинг, спрямовані на розвиток футболу в Україні. Основні напрямки діяльності фундації включають адаптивний футбол, масовий дитячий футбол, жіночий футбол, соціальну підтримку та відновлення спортивної інфраструктури. Фундація також ініціює проєкти, пов’язані з боротьбою з наслідками війни, використовуючи об’єднувальну силу футболу для позитивних змін у суспільстві.