Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Три реабілітаційні простори Українського Червоного Хреста (УЧХ) відкрилися у Хмельницькій області.

“Український Червоний Хрест продовжує розширювати мережу доступних послуг з відновлення у громадах. Цього тижня у Летичеві, Шепетівці та Старій Ушиці запрацювали три нові реабілітаційні простори, створені для людей, які найбільше потребують підтримки”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Допомогу в центрах можуть отримати ветерани та їхні родини, люди з інвалідністю, особи старшого віку, внутрішньо переміщені особи та всі, хто потребує відновлення після поранень, травм, хвороб чи інших станів, зокрема спричинених війною.

Працюють у реабілітаційних просторах фахівці мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста та спеціалісти з громад. Завдяки цьому мешканці громад мають змогу отримати професійну підтримку поруч із домом, без необхідності тривалих поїздок.

Простори відповідають вимогам доступності та оснащені всім необхідним для фізичної терапії. Вони працюють у будні з 8:00 до 15:00, а запис на прийом до фахівців здійснюється на місці.

Реалізація цих ініціатив стала можливою завдяки підтримці Норвезького Червоного Хреста.