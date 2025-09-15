Інтерфакс-Україна
Медицина
12:11 15.09.2025

МОЗ розробляє програми реабілітації для пацієнтів з хворобами серцево-судинної системи

Міністерство охорони здоров’я України в рамках державної програми реабілітації для військових та цивільних працює над розробкою засад та напрямків допомоги пацієнтам з кардіоваскулярними патологіями (група хвороб серцево-судинної системи), повідомила старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ "ННЦ "Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім.М.Д. Стражеска" НАМН України Ольга Срібна.

"Зараз в МОЗ розробляються, зокрема, засади та основні напрямки кардіоваскулярної реабілітації. Наразі (у державній програмі безоплатної реабілітації - ІФ-У) фокус уваги зосереджений на реабілітацію, перш за все, військових з втратами кінцівок. Це правильно, це реалії військового часу. Але в умовах гібридної війни збільшується кількість пацієнтів, як військових, так і цивільних, які страждають на кардіоваскулярну патологію і теж потребують реабілітації. Є окремі рекомендації, ми сподіваємось, що у найближчий час буде розроблений специфічний покроковий протокол", - наголосила Срібна на полях наукової конференції SRNT-E 2025, яка відбулася у Клуж-Напока (Румунія) 10-12 вересня.

Срібна також акцентувала увагу на важливості превентивної кардіології на всіх ланках допомоги.

За її словами, план лікування пацієнта до призначення фармотерапії повинен включати аналіз стилю, особливостей життя пацієнта та включати ті чи інші рекомендації корекції факторів ризику (контроль або зниження маси тіла, контроль рідини, вживання солі тощо).

"За моїми дослідами, якщо лікар звертає на це увагу і пояснює пацієнту конкретні кроки, ми маємо сталіший, комплексний результат", - зазначила експертка.

Як повідомлялось, в Україні розпочала роботу онлайн-платформа для лікарів та пацієнтів Preventive Hub, спрямована на поширення знань про профілактику хвороб. Вона пропонує науково-популяризаційний контент, який розкриває стратегії зниження ризику розвитку найпоширеніших неінфекційних захворювань.

Теги: #реабілітація #preventive_hub

