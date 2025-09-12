В Україні почала роботу онлайн-платформа превентивної медицини

В Україні розпочала роботу онлайн-платформа для лікарів та пацієнтів Preventive Hub, спрямована на поширення знань про профілактику хвороб, повідомила старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ "ННЦ "Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска" НАМН України Ольга Срібна.

"Preventive Hub - платформа, створена під егидою громадської організації "Превентивна кардіологія та реабілітація". Вона пропонує науково-популяризаційний контент, який розкриває стратегії зниження ризику розвитку найпоширеніших неінфекційних захворювань. Він орієнтований не лише на спеціалістів, але перш на все на людей, які мають фокус на довге, якісне життя", - розповіла кореспонденту "Інтерфакс-Україна" Ольга Срібна на полях наукової конференції SRNT-E 2025, яка відбулася у Клуж-Напока (Румунія) 10-12 вересня.

Серед вже залучених до платформи фахівців - кардіолог Ольга Срібна, репродуктолог Сергій Бакшеев, торакальний хирург, пульмонолог Євген Симонець, онколог Анна Комісаренко, нейрофізіолог, Co-founder Beehiveor, військовий психолог 3 ОШБ Віктор Комаренко, медичний директор МЦ Verum expert, лікар УЗД Вадим Жежера, психіатр-нарколог Андрій Гайдабрус.

"У складі команди проєкту є військові лікарі, що допоможе створити певні стандарти спілкування, щоб наша інформація була донесена, сприйнята і використана, з урахуванням специфічних умов та досвіду пацієнтів", - каже Срібна.

За словами Срібної, Preventive Hub публікуватиме як наукові публікації, так і популярізаційні матеріали. Також передбачена можливість отримати відповідь від експертів на питання.

Вона наголосила важливість профілактики, корекції стилю життя та звичок. "Якщо лікар фокусуватиме увагу пацієнтів на усуненні факторів ризику, корегуванні, то від цього результат буде набагато краще та довготриваліший, ніж призначення інколи до 10 фармпрепаратів", - каже Срібна.