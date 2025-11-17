Інтерфакс-Україна
Події
06:50 17.11.2025

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих у Балаклії внаслідок ворожого обстрілу зросла з 5 до 7 осіб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по м. Балаклія зросла до 7 людей. Також допомога медиків знадобилася 12-річній дитині", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше Синєгубов повідомляв, що у Балаклії 1 людина загинула, ще 5, у тому числі 14-річна дівчинка, постраждали.

