Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Балаклії,повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога.

Джерело: https://t.me/synegubov/18338