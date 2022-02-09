В Україну прибуде з Франції оригінал щоденника Орлика

Восени до України прибуде із Франції оригінал щоденника українського гетьмана Пилипа Орлика, який виставлять на експозиції у Національному музеї "Гетьманська столиця" в Батурині (Чернігівська область), повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.

"Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", - цитує пресслужба слова глави МЗС Дмитра Кулеби.

Повідомляється, що нині щоденник зберігається в архіві міністерства Європи та закордонних справ Франції. Глави зовнішньополітичних відомств України та Франції Жан-Ів Ле Дріан домовилися організувати експозицію до 350-річчя від дня народження гетьмана.

Кулеба наголосив, що "рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття".