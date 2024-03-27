Події

15:53 27.03.2024

Плиту Святого Воїна часів Русі, яку намагалися продати на інтернет-аукціоні, передано Історичному музею

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Унікальна плита часів Київської Русі з зображенням Святого Воїна, яку правоохоронці врятували від нелегального продажу й повернули державі, тепер перебуває в Національному історичному музеї в Києві.

"Артефакт, який є безцінним елементом нашої історичної спадщини, намагалися продати за 210 тисяч гривень. Завдяки зусиллям прокурорів і слідчих під час обшуку плиту було вилучено, визнано речовим доказом і заарештовано за рішенням суду. Сьогодні ми передаємо цю знахідку на відповідальне зберігання музею", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін у середу під час передання пам'ятки Національному музею історії в Києві.

Генпрокурор подякував колегам із Луцької окружної прокуратури за оперативне реагування на заяву гендиректора музею Федора Андрощука щодо виявленої на онлайн-аукціоні пам'ятки, яка має особливу історичну, наукову, мистецьку та культурну цінність.

"Дуже важливо, навіть в умовах війни, робити все можливе для збереження нашої культурної спадщини. В той час як ворог усіма можливими способами намагається знищити український народ і стерти нашу національну ідентичність, ми маємо бути ще більш активними в захисті нашої історії та культури", - наголосив генпрокурор.

За його словами, на сьогодні встановлено, що ворог знищив або пошкодив понад 900 культурних пам'яток на території України, розслідується 60 кримінальних справ щодо воєнних злочинів окупантів проти культурної спадщини.

У цьому контексті Костін закликав українців повідомляти правоохоронцям про факти злочинів проти культурних об'єктів України.

Присутній на церемонії передання артефакту в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, зі свого боку, наголосив, що повернення плити Святого Воїна державі стало можливим "завдяки небайдужості, яку виявили правоохоронці від генпрокурора до слідчого, музейні співробітники й та людина, котра побачила інформацію на одному з інтернет-аукціонів про цей артефакт".

Теги: #правоохоронці #артефакт

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