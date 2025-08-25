Інтерфакс-Україна
Події
14:34 25.08.2025

На Одещині правоохоронці припинили злочинний вплив "тіньового куратора Бесарабії"

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими Теруправління Бюро економічної безпеки в області припинили протиправну діяльність так званого "злочинного наглядача Бесарабії", повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство інформує, що за клопотанням прокуратури 31-річного чоловіка суд взяв під варту без права на заставу. Йому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Крім того, як зазначають в прокуратурі, встановлено причетність до організації та проведення азартних ігор ще трьох співучасників (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України). Особам вже повідомлено про підозру.

Як з'ясувало слідство, коли у 2023 році попередній неформальний лідер кримінального середовища в м. Ізмаїлі Одеської області виїхав за кордон, цей мешканець міста вирішив зайняти його місце.

"Він взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу грошей "спільної каси" кримінального світу. Також до функціоналу "куратора" входило: стежити за дотриманням неофіційних норм злочинного середовища іншими представниками, вирішувати, як старший, конфлікти між "своїми"", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, зловмисник діяв обережно: керував, організовував, але цілеспрямовано виконавцем протиправних дій не виступав. З часом злочинний вплив фігуранту поширився на Ізмаїльський та Болградський райони.

За інформацією прокуратури, у вересні 2024 року неформальний лідер криміналітету залучив ще трьох спільників та організував місце для незаконних азартних ігор в покер. Прийти пограти могли не всі, а лише за рекомендацію "своїх". Для цього орендували та відремонтували приміщення в Ізмаїлі, забезпечили установку вентиляції та живлення, придбали столи, карти, фішки.

"Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками, а частина йшла на наповнення тіньової каси кримінального світу. За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн", - зазначають у відомстві.

Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, $22 тис. 60 тис грн та 5,6 тис євро.

В повідомленні уточнюється, що раніше організатор покерного клубу вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Нині в межах двох кримінальних проваджень він має статус обвинуваченого. У різних справах загалом йому пред’явлено обвинувачення у хуліганстві із застосуванням зброї, умисному тілесному ушкодженні, грабежі, вчиненому з насильством, та розбої за обтяжуючих обставин (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

Близько року правоохоронці документували цей злочин, збираючи беззаперечні докази розповсюдження злочинного впливу і координації злочинної діяльності інших осіб.

Наразі правоохоронні органи Одещини продовжують працювати над притягненням до кримінальної відповідальності злочинної мережі посібників, на яких розповсюдив свій вплив "куратор".

Теги: #одещина #правоохоронці #злочини #офіс_генпрокурора

