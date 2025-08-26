Інтерфакс-Україна
Події
17:57 26.08.2025

На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

Правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні ТЦК та СП у м. Сарни (Рівненська обл.), перевіряється можлива причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою "природна смерть")", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

Наразі здійснюються першочергові слідчі дії: допитуються свідки та працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки, проводяться необхідні експертизи. Окремо перевіряється можлива причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.

