На даний час того, хто стріляв у Парубія, не затримано, особу його не встановлено - правоохоронці

На даний час особа, яка здійснила близько 8 пострілів у народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, не встановлена, вивчається низка версій злочину, в тому числі російський слід, заявляють керівники правоохоронних органів Львівщини.

За словами керівника поліції Львівської області Олександра Шляховського, нападник стріляв з вогнепальної короткоствольної зброї. Подробиць по зброї поки немає. "Було близько 8 пострілів", - сказав він.

Спікери брифінгу зазначили також, що на даний час немає інформації про можливий зв'язок із вбивством колишньої депутатки Ірини Фаріон.

Шляховський додав: "Встановлюємо особу, яка мала зовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка, попередньо, може бути причетна до вчинення злочину".

Крім того, правоохоронці заявили, що досліджуються багато версій, у тому числі російський слід. "На даний час ми розглядаємо багато версій, ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію… багато версій, в тому числі російський слід", - зазначив керівник поліції Львівщини.

"На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався і злочинець ретельно готувався до його вчинення", - додав Шляховський.

Він запевнив, що органи поліції, СБУ і прокуратури проводять всі дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження злочинця.

Парубій був застрелений 30 серпня у Львові близько опівдня. Нападник втік. У Львові оголошено план "Сирена".