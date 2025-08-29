Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

Державне бюро розслідувань (ДБР) у 2025 році направило до суду 44 кримінальні провадження стосовно 75 осіб, що пов'язані із катуваннями та неналежним поводженням із боку правоохоронців, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що ДБР у поточному році відкрило 350 кримінальних проваджень, пов'язаних з цими злочинами.

"До суду вже направлено 44 обвинувальних актів стосовно 75 осіб - працівників правоохоронних органів та Державної кримінально-виконавчої служби", - уточнив він.

За словами директора ДБР, Бюро разом із Радою Європи запровадило навчальні програми для слідчих та готує власних тренерів, а з Міністерством юстиції працює над системою превентивних заходів. "Адже профілактика таких злочинів не менш важлива, ніж покарання - тільки так можна змінити саму культуру правоохоронної системи", - наголосив Сухачов.

Він зазначив, що наприкінці 2024 року у структурі Головного слідчого управління ДБР створено спеціалізований підрозділ із протидії катуванням, а ще 157 слідчих у регіонах працюють за відповідною спеціалізацією. Також, за словами Сухачова, у системі документообігу Бюро запроваджено підсистему моніторингу скарг про катування, що дозволяє відстежувати рух кожної заяви.

Директор ДБР також повідомив, що Бюро передало до Офісу генерального прокурора пропозиції щодо створення Дорожньої карти єдиних стандартів затримання.

"Вона має передбачати обов’язкову відеофіксацію, електронний протокол затримання, заборону неофіційного спілкування із затриманими, а також аналіз виконання вимог закону щодо повного й своєчасного документування таких випадків", - уточнив він.