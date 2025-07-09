Інтерфакс-Україна
Події
17:28 09.07.2025

Ексміністр оборони Нової Зеландії допомагає Україні в рамках гуманітарних місій попри заборону уряду – ЗМІ

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Ексміністр оборони Нової Зеландії допомагає Україні в рамках гуманітарних місій попри заборону уряду – ЗМІ

Колишній міністр оборони Нової Зеландії, діючий мер новозеландського міста Картертон Рон Марк особисто підтримує Україну в приватному порядку власним коштом, попри заборону уряду Нової Зеландії своїм громадянам їздити до України, пише видання Kyiv Post.

"Що я тут роблю? Просто тримаю слово приїхати в Україну і показати підтримку особисто, на місці", - сказав він виданню.

Вперше він приєднався до гуманітарної місії та вперше прибув до України у травні 2022 року після того, як не зміг допомогти дистанційно, використовуючи власні зв'язки у благодійних та дипломатичних колах. У поточному році Марк прибув до України вже втретє, під час своєї офіційної відпустки, і вже відвідав реабілітаційний центр Way to Health у Дніпрі, поспілкувався з командою Superhumans Ukraine, зустрівся з двома новозеландськими лікарями, які рятують життя військовим на передовій, а також з молоддю з New Generation Church, яка доставляла гуманітарну допомогу на фронт, евакуювала людей і зазнала втрат.

Видання повідомляє, що від початку війни десятки новозеландців приїхали в Україну, незважаючи на заборону уряду, і Марк став зв'язковим для них. "Деяких я зустрів тут, в Україні. Інших мені передали батьки, які не знали, до кого звертатися. Хтось сам подзвонив. Декого ми просто знаходили на фронті. Більшість закохуються в Україну. Для багатьох це поїздка в один кінець", - розповів ексміністр.

За його словами, через введену Новою Зеладією заборони на поїздки в Україну новозеландці в Україні не мають доступу до державної підтримки, ні психологічної, ні медичної. "Мені доводиться спілкуватися з родинами, допомагати з похоронами, працювати з медіа", - розповів Марк.

Теги: #нова_зеландія #допомога_україні

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