СБУ затримала агента РФ, який працював звукорежисером у Києві

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві 47-річного громадянина РФ, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби.

"За матеріалами справи, окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляє СБУ, у перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових.

"Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха", - зазначається в повідомленні.

Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України. На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

"За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій. Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник фсб, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.