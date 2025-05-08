Режисеркою-постановницею номера представників України на "Євробаченні-2025" стала Марія Коростельова

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Режисеркою-постановницею номера представників України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" стала Марія Коростельова.

"7 травня,гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені "Євробачення-2025". Суспільне мовлення поширило ексклюзивний фрагмент репетиції українських представників на ютуб-каналі Євробачення Україна. Режисеркою-постановницею номера України стала Марія Коростельова", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що у 30-секундному ролику можна роздивитися один з важливих моментів виступу, зокрема, на музичній кульмінації лідер гурту Данило Лещинський біжить вперед на фронтальну камеру від сонячного затемнення, яке зображене на LED-екрані, а під його ногами на підлозі спалахує світло, яке повністю заповнює кадр.

"Ми досліджували український фольклор та виразний образ у ньому. Зупинилися на солов’ї, який щодня своїм співом пробуджує новий день та запалює сонце. У номері Даня постає в образі мандрівника, який шукає те саме світло, стійкість і віру. Його образ є уособленням багатьох українців, які, попри щоденні події, починають кожен ранок з вірою у краще. Щодо кольорів сцени — вони поєднані із загальною концепцією костюмів. А щодо крил… так, вони будуть, але не у звичному для всіх вигляді", — цитує "Суспільне" Коростельову.

З фрагментом виступу гурту можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".