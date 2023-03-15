Мінкультури не отримувало від російського режисера Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України

Міністерство культури та інформаційної політики України не отримувало від російського режисера Олександра Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України.

"Звернень від російського режисера Олександра Молочнікова щодо організації та/або проведення на території України зйомок короткометражного фільму до МКІП не надходило", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит "Інтерфакс-Україна".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російський режисер Олександр Молочніков нібито вирішив знімати в Україні короткометражний фільм про дітей із Бахмута.