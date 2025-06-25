Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нової Зеландії інвестування у виробництво військової техніки в Україні

На полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський провів зустріч із ррем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

"Обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", якими Росія обстрілює наші міста", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

Президент наголосив, що Україна цінує солідарність Нової Зеландії від самого початку повномасштабного російського вторгнення, усю гуманітарну та військову підтримку і новий пакет допомоги.

"Маємо спільне бачення того, що зупинити російську агресію можуть лише сильні скоординовані дії та жорсткі санкції проти всіх секторів економіки, які дають Росії змогу фінансувати її воєнну машину", - наголосив Зеленський.