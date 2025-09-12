Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

Нова Зеландія також ввела санкції проти підрозділу ГРУ 29155 військової розвідки РФ, який причетний до кібератак на Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Під обмеження потрапила й військова розвідка Росії – підрозділ ГРУ 29155, який причетний до кібератак проти України. Це вже 32-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії, що водночас є сильним сигналом підтримки України. Кожне санкційне рішення партнерів наближає реальний мир", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він наголосив на необхідності робити все можливе, щоб змусити Росію відчувати наслідки та ціну її агресії.

Як повідомлялося, Нова Зеландія знижує цінову стелю на російську нафту до $47,6 за барель і запроваджує санкції стосовно 19 фізичних і юридичних осіб, а також 19 суден із РФ.