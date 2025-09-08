Терор РФ проти України вийшов на новий рівень, заявляє глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

"Терор Росії проти України минулої ночі досяг нового рівня: вперше було обстріляно урядову будівлю в Києві, що супроводжувалося масованими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", - написала вона в соцмережі Х.

Глава австрійського МЗС закликала Європу рішуче відреагувати та ще більше посилити свою підтримку України. А також посилити тиск на Росію та продовжувати невпинно працювати над досягненням справедливого та міцного миру.

Джерело: https://x.com/BMeinl/status/1964677869944135949