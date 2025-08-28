Інтерфакс-Україна
Економіка
13:50 28.08.2025

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині
ТОВ "Агро Плюс 2006 " (Черкаська обл.) запустило новий елеваторний комплекс потужністю 15 тис. тонн зберігання і комбікормовий завод, повідомила пресслужба проєкту "USAID Агро" у Facebook.

"Елеватор уже працює з ячменем та пшеницею і готується до сезону соняшнику та кукурудзи. А минулого тижня підприємство анонсувало вигідні умови співпраці для мікро-, малих та середніх агровиробників ", - зазначається в повідомленні.

Завдяки новим потужностям "Агро Плюс 2006" також пропонує фермерам зручну модель співпраці, що допомагає заробляти на відгодівлі свиней без значних вкладень, зауважила пресслужба.

У межах проєкту господарство зобов`язалося залучити понад 80 мікро-, малих і середніх агровиробників, які отримають сервісну підтримку та допомогу в продажі продукції за ринковими цінами.

За оцінкою галузевих ЗМІ, інвестиції в будівництво елеваторного комплексу становили близько 90 млн грн.

ТОВ "Агро Плюс 2006"  засноване 2006 року у Черкаській області. Господарство спеціалізується на вирощуванні племінних свиней породи Велика біла (австрійська селекція), а також здійснює продаж сперми свиней племінних порід. Свинокомплекс господарства розрахований на 1300 свиноматок. 

ТОВ "Агро Плюс 2006 " напрацювало власну систему менеджменту на свинарському підприємстві "Система Тимошівка", що направлена на вирощування свиней без антибіотиків. Господарство експортує власну продукцію до Австрії та Італії. Його засновником і директором є громадянин Австрії Томас Брунер.

Теги: #австрія #usaid_агро #черкащина

