Інтерфакс-Україна
Події
10:59 10.10.2025

На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

1 хв читати
Фото: https://t.me/dsns_telegram

В результаті російської масованої атаки на Черкащину були пошкоджені житлові будинки, є постраждалі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Десять людей, серед яких 10-річний хлопчик, травмовані внаслідок масованої російської атаки на Черкащині", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що протягом ночі ворог обстрілював інфраструктуру Черкаського району.

Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції.

Теги: #дснс #черкащина #обстріл

