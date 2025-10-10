На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

В результаті російської масованої атаки на Черкащину були пошкоджені житлові будинки, є постраждалі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Десять людей, серед яких 10-річний хлопчик, травмовані внаслідок масованої російської атаки на Черкащині", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що протягом ночі ворог обстрілював інфраструктуру Черкаського району.

Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції.