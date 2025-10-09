Інтерфакс-Україна
12:29 09.10.2025

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Офіцери-рятувальники ДСНС України з Черкаської області пройшли навчання з надання першої допомоги, організоване Українським Червоним Хрестом (УЧХ).

“У чотирьох районах області відбулися масштабні тренінги, які провели сім інструкторів Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста. Навчання було спрямоване на підвищення готовності офіцерів-рятувальників до дій у надзвичайних ситуаціях”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Учасники тренінгів відпрацювали оцінку безпеки місця події, огляд постраждалого, алгоритм дій у невідкладних станах, серцево-легеневу реанімацію, зупинку критичної кровотечі — зокрема накладання пов’язки й турнікета — а також надання допомоги при травмах.

Навчання пройшли 97 офіцерів із різних районів області. Усі вони отримали сертифікати міжнародного зразка, визнані у 191 країні світу.

 

