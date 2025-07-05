Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, вказавши на необхідність посилити тиск на Росію задля досягнення "справжнього миру".

"Відтоді, як Україна заявила про свою готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі обстрілює Україну все більш жорстокими атаками. За останні кілька тижнів неухильно зростає кількість загиблих цивільних осіб. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві. Тиск на Росію задля досягнення справжнього миру і припинення вбивств має бути посилений", - написала Майнль-Райзінгер в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/BMeinl/status/1941172815748636795