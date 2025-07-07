Німецькі ЗМІ оприлюднили перелік зброї та військового обладнання, по яке Україна нібито звернулася до ФРН

Існує певний список військової техніки про надання якої Україна звернулася до ФРН, повідомляє таблоїд Bild у неділю, посилаючись на власні джерела у військових та промислових колах.

"Військові кола і промисловість підтвердили BILD існування цього списку. Федеральне міністерство оборони, з іншого боку, промовчало у відповідь на наш запит", - пише видання.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на нову лінію комунікації німецького уряду на підтримку України, ми не відповідаємо на питання про окремі служби підтримки", - заявив BILD речник відомства.

За інформацією Bild, список розділений на три категорії: протиповітряна оборона, захищені транспортні засоби та засоби радіоелектронної боротьби.

"Згідно зі списком, український уряд на чолі з президентом Володимиром Зеленським зацікавлений у чотирьох нових вогневих установках Iris-T. З цією метою він просить у Берліна 1500 керованих ракет для системи середньої дальності Iris-T SLM і 500 керованих ракет для системи малої дальності Iris-T SLS. Крім того, йдеться про 200 000 40-мм зенітних боєприпасів для захисту від російських безпілотників", - йдеться у матеріалі Bild.

Окрім того, у сфері захищеного транспортування військовослужбовців та автомобільної техніки Україна звернулася до уряду Мерца з проханням поставити 1000 протимінних транспортних засобів та 200 гусеничних транспортних засобів у різних модифікаціях. Крім того, йдеться про 30 броньованих машин розмінування та від 20 до 30 броньованих інженерних машин WiSENT.

"Згідно зі списком, який є в розпорядженні BILD, Київ також запросив у Берліна 200 всюдиходів для перевезення спецпризначенців", - зазначає видання.

Ще, за інформацією Bild? Україна просить Німеччину про підтримку у сфері радіоелектронної боротьби з російськими військовими. Для цього необхідно 1000 GPS-перешкод для захисту від ворожих безпілотників та 200 мобільних наземних радарів для спостереження та захоплення цілей.

Автор матеріалу про таємний список, оглядач Bild Юліан Рьопке звертає увагу, що "у поточному секретному списку вимог України до німецького уряду немає жодного танка". Про це він написав на платформі X у неділю.

У самій же статті Рьопке зазначає, що з моменту вступу канцлера Мерца на посаду і створення чорно-червоної коаліції німецький уряд більше не публікував жодної інформації про нові поставки озброєнь. Офіційне пояснення - "тримати Путіна в невіданні".

"Україна також дотримується цієї таємної угоди, щоб не відштовхнути свого найбільшого прихильника", - припускає Рьопке.

Джерело: https://x.com/JulianRoepcke/status/1941880924905320563

https://www.bild.de/politik/inland/geheime-liste-kiew-fordert-milliardenhilfe-von-berlin-686a6125a577540eec212ae5