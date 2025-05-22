Інтерфакс-Україна
Події
17:39 22.05.2025

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

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ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Україна передала росіянам список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Як повідомлялося, 16 травня міністр оборони України та голова української делегації в Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ повідомив, що на переговорах сторони домовилися стосовно проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Пізніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що робота над списками розпочалася з 16 травня.

Згодом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що українська та російська делегація обговорювали на переговорах у Стамбулі 16 травня.

19 травня Умєров повідомив, що було узгоджено покроковий план реалізації домовленості щодо обміну полонених у форматі "1000 на 1000" - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

Теги: #гур_мо #список #1000_на_1000

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