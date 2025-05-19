Інтерфакс-Україна
Події
16:39 19.05.2025

Умєров про обмін "1000 на 1000": Узгоджено покроковий план реалізації домовленості

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Умєров про обмін "1000 на 1000": Узгоджено покроковий план реалізації домовленості
Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Узгоджено покроковий план реалізації домовленості щодо обміну полонених у форматі "1000 на 1000" - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

На сторінці у Facebook міністр зазначив, що сьогодні під час доповіді президенту України детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.

За словами Умєрова, ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі 1000 на 1000. Він наголосив, що це важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій.

"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні", - підкреслив міністр.

Він додав, що мета України незмінна — повернути кожного.

16 травня міністр оборони України та голова української делегації у Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ заявив, що на переговорах обговорили, зокрема питання обміну військовополоненими.

Згодом заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький уточнив, що російська сторона погодилася провести обмін 1000 на 1000. Робота над списками почалася з 16 травня.

Пізніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що українська та російська делегація обговорювали на переговорах у Стамбулі 16 травня.

Теги: #умєров #обмін_полоненими

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