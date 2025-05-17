Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

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Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 може відбутися наступного тижня, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати — того будем забирати. І так само віддавати", — сказав Буданов у коментарі ТСН.

Як повідомлялося, у Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, минули переговори України та Росії. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже найближчим часом може відбутися обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

"Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її", — сказав він.

Умєров підкреслив, що в української делегації є директива президента. З його слів, під час зустрічі представники країн спілкувалися в рамках питань припинення вогню та обміну полоненими.

Представник РФ на переговорах Володимир Мединський також підтвердив обмін у форматі "1000 на 1000" найближчим часом.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що процес повернення українських військовополонених офіційно стартував.