Події
16:05 02.10.2025

Зеленський: Повертаємо додому 185 наших захисників та 20 цивільних українців із російського полону

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення з російського полону 185 українських захисників та 20 цивільних українців.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, звільнені захисники "були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС". "Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома", - повідомив президент.

В свою чергу, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про комбінований обмін, в рамках якого Україна повернула 205 військових та цивільних громадян.

"Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби", - йдеться в повідомленні ГУР у Facebook.

Серед визволених є оборонці Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому 59.

"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати", - розповіли в ГУР.

Зеленський також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вже вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч українців. "Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - наголосив президент.

