Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення українських військовослужбовців з російського полону по обміну.

"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

При цьому він не уточнив кількість людей, яких вдалося повернути.

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - додав голова держави.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнив, що повернення відбулося згідно зі "Стамбульськими домовленостями", а точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

"Повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років". Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому - 59. Окрім солдатів та сержантів звільнені і офіцери.

"Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки. Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців", - йдеться в повідомленні.

Звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування у неволі.

В свою чергу омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що "особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення; переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році".