Інтерфакс-Україна
Події
13:36 04.07.2025

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

2 хв читати
Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення українських військовослужбовців з російського полону по обміну.

"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

При цьому він не уточнив кількість людей, яких вдалося повернути.

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - додав голова держави.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнив, що повернення відбулося згідно зі "Стамбульськими домовленостями", а точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

"Повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років". Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому - 59. Окрім солдатів та сержантів звільнені і офіцери.

"Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки. Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців", - йдеться в повідомленні.

Звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування у неволі.

В свою чергу омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що "особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення; переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році".

Теги: #4липня #обмін_полоненими

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:57 04.07.2025
4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17:09 26.06.2025
Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

18:36 25.06.2025
ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх"

ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх"

14:39 20.06.2025
Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки

Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки

18:03 12.06.2025
Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

16:06 12.06.2025
Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом – Буданов

Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом – Буданов

14:38 12.06.2025
Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

17:55 04.06.2025
Рада штабу реалізації стамбульських домовленостей обговорила питання обміну полоненими і повернення тіл загиблих – Міноборони

Рада штабу реалізації стамбульських домовленостей обговорила питання обміну полоненими і повернення тіл загиблих – Міноборони

16:52 02.06.2025
Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

17:00 25.05.2025
Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

Трамп не задоволений розмовою з Путіним про війну в Україні: Я не бачу жодного прогресу

МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

Росія встановила новий рекорд обстрілів – 550 безпілотників та ракет

ОСТАННЄ

Китайські компоненти знайдені в дронах, які атакували Київ вночі, в Одесі пошкоджено консульство КНР – МЗС

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

ЦПД: РФ розсилає в органи влади фейковий лист про підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України

Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

Ускладнення роботи транспорту та комунальних підприємств очікується у суботу через грози та шквали

Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін

Генерал США Гринкевич приступив до обов'язків верховного головкому силами НАТО в Європі

Трамп проанонсував розмову із Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА