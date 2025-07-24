Відбувся дев'ятий етап обміну

(додано інформацію Генштабу у двох останніх абзацах)

Черговий, дев'ятий етап обміну між Україною та РФ відбувся, повідомив президент України Володимир Зеленський у офіційному телеграм-каналі.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері.

Президент відмітив, що серед захисників, які повертаються "значна кількість пробула в полоні понад три роки".

"Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу", - пообіцяв Зеленський.

"Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - наголосив президент.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, за результатами домовленостей у Стамбулі з російського полону вдалося повернути українських захисників – поранених і тяжкохворих воїнів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції. Вони боронили Україну на всіх ключових напрямках: Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському.

Серед визволених захисників – солдати, сержанти, офіцери. Дехто провів у неволі понад 3 роки. Наймолодшому – 27, найстаршому – 66 років.