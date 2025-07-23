Зеленський повідомив про підготовку нового етапу обміну полонених

У середу, 23 липня, триває підготовка нового етапу обміну полонених, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж увесь день – підготовка нового етапу обміну. Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що попри всі складнощі українці повертаються додому", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент зазначив, що відбуваються перевірки за кожним прізвищем, оскільки "було вже немало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні".

"Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо", - додав Зеленський.