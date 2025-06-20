Інтерфакс-Україна
Події
14:39 20.06.2025

Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки

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Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

В Україну повернулися воїни, які перебували в російському полоні понад два роки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх", - долав президент.

Теги: #обмін_полоненими #звільнено_з_полону

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