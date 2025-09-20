Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей, зараз йде робота над списками, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Про обмін Рустем (Умєров – ІФ-У) говорив з Мединським (помічник Путіна - ІФ-У) – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками”, - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

Водночас, президент зазначив, що українська делегація може зустрітися з російською “хоч завтра”, якщо “ми хочемо просто поговорити”, але потрібен результат.

“Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру”, - пояснив Зеленський.

За його словами, росіяни в черговий раз збрехали, оскільки після зустрічі мала бути домовленість про обмін, а також про те, в “якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап”. Але після зустрічі була лише домовленість про обмін.

“Повернулись і сказали: “Давайте обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі”. Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: “Треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі”. Тобто вони відтягують все. Будемо говорити з президентом Трампом, а він сьогодні буде говорити з Китаєм. Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася”, - наголосив президент.