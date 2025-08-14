Інтерфакс-Україна
14:57 14.08.2025

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

У четвер, 14 серпня, відбувся новий обмін, з російського полону в Україну вдалося повернути 84 людини, серед них і військові, і цивільні, майже всім потрібна медична допомога, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент повідомив, що серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.

Він подякував усім у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, ГУР, Офісі президента, в спеціальних службах, хто працює заради повернення українців, а також ОАЕ за допомогу в цьому обміні.

"А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що ще будуть обміни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що сьогодні визволено 33 військових та 51 цивільного українця.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році", - зазначається у повідомленні, яке було опубліковано у телеграм-каналі.

Окрім того, він Україну вдалося повернути українців, які були схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед них є три жінки з Донецької та Луганської областей, зокрема одна - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

"Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років", - повідомляє Коордштаб.

Також в Україну повертаються захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З полону вдалося визволити 10 офіцерів.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршого - 74 роки, 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

"Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - повідомляє Коордштаб.

