Інтерфакс-Україна
Події
17:09 26.06.2025

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

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Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

У четвер, 26 червня, відбувся новий етап обміну, в Україну вдалося повернути воїнів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб знайти кожного та перевірити інформацію щодо кожного прізвища.

"Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - додав він.

При цьому кількість військовослужбовців, які повернулися в Україну в четвер, не повідомляється.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює, що обмін відбувся відповідно до Стамбульських домовленостей. На Батьківщину повернулася група захисників віком до 25 років, а також ті, хто отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям. Відзначається, що переважна більшість звільнених утримувалася в неволі більше трьох років, значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

"Вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику - 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину - 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є офіцери", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на донецькому, харківському, луганському, херсонському, київському та сумському напрямках. За даними Координаційного штабу, серед них представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових війск ЗСУ, сил територіальної оборони, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб також анонсував наступний етап звільнення українських бранців вже "найближчим часом".

Теги: #обмін_полоненими

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