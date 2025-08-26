Інтерфакс-Україна
Події
11:12 26.08.2025

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

1 хв читати
Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок повідомив, що під час чергового 68-го комбінованого обміну полонених відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, зокрема, проведений обмін листами від військовополонених та обговорено питання передачі гуманітарних посилок та возз'єднання родин.

"Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ Т. Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та возз'єднання родин", - написав омбудсман в Телеграмі у віторок.

Як повідомлялось, 24 серпня під час чергового 68-го комбінованого обміну Україна повернула військових, представників практично всіх сил оборони, та 8 цивільних, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Теги: #обмін_полоненими #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 24.08.2025
Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

14:57 14.08.2025
В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

14:45 08.08.2025
Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

10:08 24.07.2025
Відбувся дев'ятий етап обміну

Відбувся дев'ятий етап обміну

19:30 23.07.2025
Зеленський повідомив про підготовку нового етапу обміну полонених

Зеленський повідомив про підготовку нового етапу обміну полонених

18:55 10.07.2025
Лубінець заявляє про необхідність підготовки механізмів повернення цивільних заручників із Росії

Лубінець заявляє про необхідність підготовки механізмів повернення цивільних заручників із Росії

13:36 04.07.2025
Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

18:54 02.07.2025
Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

18:27 02.07.2025
В межах Bring Kids Back UA вдалося повернути понад 1 тис. дітей, ще близько 1,5 млн залишаються під загрозою депортації - омбудсман

В межах Bring Kids Back UA вдалося повернути понад 1 тис. дітей, ще близько 1,5 млн залишаються під загрозою депортації - омбудсман

17:56 02.07.2025
Омбудсман: РФ закликає родичів українських військовополонених звертатися до США через те, що Україна начебто не хоче повертати своїх захисників додому

Омбудсман: РФ закликає родичів українських військовополонених звертатися до США через те, що Україна начебто не хоче повертати своїх захисників додому

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Ексміністр агрополітики Коваль очолив рівненське відділення Федерації роботодавців

Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

Схему незаконних поставок медобладнання до РФ викрито в полтавській області – Офіс генпрокурора

Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Нові санкції ЄС не включатимуть обмеження на імпорт російських енергоносіїв - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА