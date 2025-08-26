Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок повідомив, що під час чергового 68-го комбінованого обміну полонених відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, зокрема, проведений обмін листами від військовополонених та обговорено питання передачі гуманітарних посилок та возз'єднання родин.

"Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ Т. Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та возз'єднання родин", - написав омбудсман в Телеграмі у віторок.

Як повідомлялось, 24 серпня під час чергового 68-го комбінованого обміну Україна повернула військових, представників практично всіх сил оборони, та 8 цивільних, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.