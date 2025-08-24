Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

(оновлена)

З російського полону звільнили журналістів Дмитра Хилюка та Марка Каліуша, а також колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який не пішов на співпрацю з окупантами.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", - написав Зеленський у телеграм у неділю..

З російського полону також повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Про його повернення повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Окупанти викрали Миколаєнка у квітні 2022 року. У 2025 році з’явилася інформація про те, що Миколаєнка включили до списку на обмін - але він відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого.

За даними Коорштабу, з полону вдалося повернути також журналіста Марка Каліуша, що перебував в полоні з 2023р. "Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь".

За словами президента, обміни тривають. "І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - додав Зеленський.

Раніше сьогодні Росія заявила про обмін військовополоненими з Україною. За її твердженням, додому повернулися 146 українських військовополонених.