Інтерфакс-Україна
Події
12:44 05.07.2025

Кількість постраждалих через російську атаку на Київ збільшилась до 31 особи

1 хв читати
Кількість постраждалих через російську атаку на Київ збільшилась до 31 особи
Фото: ДСНС Києва

Внаслідок масованої повітряної атаки армії РФ на Київ відомо про 31 постраждалих, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) у суботу.

"Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася — зараз відомо про 31 травмованого", - написав начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про другого загиблого, йшлося про 24 постраждалих через комбіновану ракетно-дронову атаку армії агресора у п'ятницю вранці.

Теги: #київ #атака_рф #4липня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 05.07.2025
Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

10:41 05.07.2025
У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня

У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня

20:49 04.07.2025
В Києві станом на 20:00 призупинені аварійно-рятувальні роботи – ДСНС України

В Києві станом на 20:00 призупинені аварійно-рятувальні роботи – ДСНС України

16:02 04.07.2025
Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

15:54 04.07.2025
В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

15:33 04.07.2025
Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

14:33 04.07.2025
ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

13:36 04.07.2025
Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

13:18 04.07.2025
Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

12:12 04.07.2025
Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

ВАЖЛИВЕ

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

ОСТАННЄ

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

На початку тижня в Україні на півдні та в центрі – сильна спека, на заході місцями дощі з грозами

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Порошенка не випустили за кордон на з'їзд іспанської Народної партії та конференцію в Римі, заявляють в "Євросолідарності"

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Кандидат на мовного омбудсмена Завальський про Кременя: Я йому не ворог, співчуваю, що все так склалося

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА