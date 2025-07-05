Кількість постраждалих через російську атаку на Київ збільшилась до 31 особи

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок масованої повітряної атаки армії РФ на Київ відомо про 31 постраждалих, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) у суботу.

"Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася — зараз відомо про 31 травмованого", - написав начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про другого загиблого, йшлося про 24 постраждалих через комбіновану ракетно-дронову атаку армії агресора у п'ятницю вранці.